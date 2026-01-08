Dolar
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, Grönland konusunda Danimarka'ya desteğini ABD Başkanı Trump'a da iletti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland konusunda ABD'ye karşı Danimarka'nın yanındaki yer aldığını ABD Başkanı Donald Trump'a da iletti.

Behlül Çetinkaya  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İngiltere Başbakanı Starmer, Grönland konusunda Danimarka'ya desteğini ABD Başkanı Trump'a da iletti

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider görüşmede, İngiltere'nin desteğiyle ABD'nin dün Atlantik'in kuzeyinde el koyduğu Rusya tescilli petrol tankeri Bella 1'e yönelik operasyonu ele aldı.

Trump ve Starmer, ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini de görüştü.

Pazartesi günü Trump'ın Grönland'ı istemesine yönelik ifadeleri karşısında Danimarka'dan yana tavır aldığını açıklayan Starmer, telefon görüşmesinde bu görüşünü Trump'a da iletti.

Starmer, pazartesi günü Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını değerlendirdiği bir konuşmasında, "Grönland'ın geleceği, yalnızca Danimarka ve Grönland'ın elinde olmalı. Danimarka, yakın bir Avrupa ve NATO müttefikidir. Bu yüzden Grönland'ın geleceği, sadece Grönland ve Danimarka Krallığı tarafından belirlenmelidir. Bu konudaki duruşumuz çok net." demişti.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak, kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar." açıklamasıyla ilgili de yorum yapan Starmer, "Onu destekliyorum. Grönland'ın geleceği konusunda haklı." ifadelerini kullanmıştı.

