Dolar
43.13
Euro
50.42
Altın
4,587.23
ETH/USDT
3,120.60
BTC/USDT
90,690.00
BIST 100
12,316.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere, Rusya, Çin ve ABD'ye karşı Grönland'a asker gönderme planı üzerinde çalışıyor

İngiltere'nin, hem Grönland'ı Çin ve Rusya'ya karşı korumak hem de burayı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmak amacıyla adaya asker göndermeyi planladığı ortaya çıktı.

Behlül Çetinkaya  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
İngiltere, Rusya, Çin ve ABD'ye karşı Grönland'a asker gönderme planı üzerinde çalışıyor

Londra

The Telegraph gazetesinin haberinde, İngiltere'nin, Grönland'ı Çin, Rusya ve ABD'den korumak için adaya asker çıkarma planını Avrupalı müttefikleriyle ele aldığı aktarıldı.

Çin ve Rusya'nın bölgede artan varlığını tehdit olarak gören İngiltere'nin, adayı korumak için Fransa ve Almanya gibi Avrupalı müttefiklerle görüşme halinde olduğu kaydedilen haberde, bu adımın Grönland'ı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmasının beklendiği de ifade edildi.

Haberde, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla buluşan İngiliz ordu yetkililerinin Grönland'daki bir misyon için plan hazırladığına da dikkati çekildi.

İngiliz ordusunun başlangıç seviyesindeki söz konusu planına da yer verilen haberde, adaya İngiliz askerlerinin yanı sıra savaş gemileri ve uçaklarının da yerleştirilebileceği aktarıldı.

"Başbakan, bir adım atılması gerektiğine inanıyor"

Grönland'a İngiliz ordu unsurlarının yerleştirileceği misyonun NATO çatısı altında yapılacak bir çalışma olacağı da belirtilen haberde, bunun Baltık ve Polonya'daki görevlerden ayrı bir faaliyet olacağı bildirildi.

Haberde, İngiliz ordu yetkilileri de bu görevin gerçekleşmesi ihtimaline karşı şimdiden hazırlığa geçtiklerini ve Arktik güvenliği için zaten hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan bazı hükümet yetkilileri de çalışmaları doğrularken, ismini vermek istemeyen bir yetkili, "(Başbakan) Keir Starmer, Rus ve Çin tehdidini çok ciddiye alıyor ve bir adım atılması gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yetkili ise açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Atlantik'in kuzeyinde artan saldırganlığını durdurmamız ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmemiz gerektiği konusundaki görüşüne katılıyoruz." diye konuştu.

Habere ilişkin gazetenin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı ise "İngiltere, NATO'nun Arktik savunması için müttefikleriyle çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi
TDV Genel Müdürü Turan, vakfın 2025 faaliyetlerini değerlendirdi
Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiltere, Rusya, Çin ve ABD'ye karşı Grönland'a asker gönderme planı üzerinde çalışıyor

İngiltere, Rusya, Çin ve ABD'ye karşı Grönland'a asker gönderme planı üzerinde çalışıyor

Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda "yol ayrımında" olduklarını belirtti

Trump İran, Venezuela, Grönland ve Ukrayna hakkında konuştu

Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası

Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiası
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İngiliz hükümeti, X'e olası yasak için denetim kuruluşundan "günler içinde" karar almasını istedi

İngiliz hükümeti, X'e olası yasak için denetim kuruluşundan "günler içinde" karar almasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet