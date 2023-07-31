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Yaşam

Edirne'de tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı

Edirne tava ciğerinin garnitürü olarak kullanılan tescilli Karaağaç acı biberinde hasat sezonu başladı.

Gökhan Zobar  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Edirne'de tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 200 dekarlık alanda ekilen acı biberi toplamak için çiftçiler tarlalara girdi, bu yıl yaklaşık 250 ton ürün hasat edilmesi öngörülüyor.

Kentin meşhur lezzeti tava ciğerinin yanında servis edilen biber toplanıp ipte, yaklaşık bir ay gölgede kurutulduktan sonra sofralara geliyor.

Biber üreticisi Tunahan Ule, gazetecilere yaptığı açıklamada mayıs ayında ekimini yaptıkları biberleri toplamaya başladıklarını söyledi.

Sıcak havanın da etkisiyle zorlu bir hasat mesaisi gerçekleştirdiklerini belirten Ule, bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.

Karaağaç acı biberinin patentli ve tescilli olduğunu aktaran Ule, "Sadece Edirne Karaağaç Mahallesi'nde yetişiyor. 90 kişi hasat yapıyoruz. Toplanan biberler imece usulü tek tek ipe diziliyor ve gölgede kurutuluyor. Edirne'nin yanı sıra diğer illerdeki ciğerciler için de buradan kurutulmuş biber gönderiliyor." dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise "dünyanın en tatlı acısı" olarak tanımladıkları biberin toplanmaya başladığını dile getirdi.

İlk hasat gününde çalışanları ziyarete geldiklerini ifade eden Dinar, "Acı biber toplayan kardeşlerimize tatlı ikram ettik. 3 nehrin geçtiği bir yerde karaağaç tohumuyla ekilen biber, dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyor. Bu acılığı vermiyor, memleketimizde çok biber yetişiyor ama böyle tatlı bir acı yok." diye konuştu.

Biber toplayan işçilerden Serap Armutkıran, aile ekonomisine katkıda bulunmak için tarlaya çalışmaya geldiğini söyledi.

Sabri Özdemir de biberin ekiminden toplanmasına kadar her sürecinde çalıştığını belirterek, "Bu biber tava ciğerin olmazsa olmazı, biber olmadan ciğer yenmez." dedi.

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