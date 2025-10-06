Yurt genelinde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemleri düzenlendi
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinlikleri düzenlendi.
Ankara
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının koordinasyonunda, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında toplanan kadınlar, İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
Ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti.
"Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze’de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir. Ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." ifadesini kullanan Akgül, "Biz 'yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız." diye konuştu.
Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerine seslendiklerini belirten Akgül, barışın kadınla mümkün olduğunu dile getirdi.
Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu tüm dünyanın öylece seyrettiğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:
"Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.' İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin."
"Sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır"
Bugün bütün kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimliğiyle burada olduklarını vurgulayan Akgül, "Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız unvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz. Vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." diye konuştu.
Açıklamanın ardından katılımcılar el ele kenetlenerek büyükelçilik konutu önünde sessiz çığlık zinciri oluşturdu.
Beyaz renk kıyafetler giyen ve boyunlarına kefiye bağlayan kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile "Filistin için tek yüreğiz", "Özgür Filistin", "İşgale son", "Filistin özgür olacak", "Barış kadınla mümkün" yazılı pankartlar taşıdı.
Etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Lütfiye Selva Çam, Genel Merkez MKYK üyesi Çiğdem Karaaslan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK ve MKYK üyeleri, İl Başkan Yardımcısı Yasemin Çelik, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, il teşkilatı mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Filistinli bir anne ve çocukları da katıldı.
Edirne
Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyıp boyunlarına kefiye bağladı.
AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.
Bugün 81 ilde kurdukları zincirin, Gazze’de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu ifade eden Yeşilyurt, 'Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız." diye konuştu.
Yeşilyurt, slogan atmayıp vicdanlarıyla haykırdıklarını, sessiz kalmalarının Gazze’nin en gür çığlığı olacağını kaydetti.
Daha sonra kadınlar zincir oluşturarak bir süre yürüdü.
Açıklamaya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba da katıldı.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile el ele tutuşup "Gazze İçin Sessiz Çığlık" zinciri oluşturdu.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan zulmü herkesin görmesi gerektiğini belirtti.
Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nu dünyanın sadece seyrettiğini anlatan Genim, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık." dedi.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş ile partililer katıldı.
Tekirdağ'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar zincir oluşturup, basın açıklaması yaptı.
Yozgat
Yozgat Otogar mevkisinde toplanan kadınlar, ellerindeki pankartlar ile Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada basın açıklaması yapan AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal, bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele vererek tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.
Öçal, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadığını belirtti.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Sivas
Sivas'ta AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.
Sivas Devlet Hastanesi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kadınlar, kol kola girerek zincir oluşturdu ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada açıklama yapan AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharın, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğun adının "Gazze" olduğunu söyledi.
Hatip, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak ve el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını dile getirdi.
Kırıkkale
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti'li kadınlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla meydanda zincir oluşturdu.
AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerine seslendiklerini dile getirdi.
Etkinliğe, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, belediye başkanları ve partililer katıldı.
Nevşehir
Nevşehir'de Köprübaşı mevkisinde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişlerle Atatürk Caddesi üzerinden Necdet Ersan Kültür Parkı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi, etkinliği Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Gazze'de yaşanan dramın bir an önce sona ermesini dileyen Çelebi, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlara indiklerini kaydetti.
Niğde
Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri meydanda zincir oluşturdu.
AK Parti Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul, burada yaptığı açıklamada, sadece kadın kimlikleriyle meydanlarda olduklarını ifade ederek, meselenin dünyadaki taşıdıkları unvanların olmadığını ve insanlık meselesi olduğunu dile getirdi.
Etkinliğe, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Ciftçibaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ve partililer katıldı.
Kayseri
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti'li kadınlar, ellerindeki "özgür Filistin", "özgür Gazze", "sözün bittiği yer" yazılı döviz ve pankartlarla meydanda halka oluşturdu.
AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, yaptığı açıklamada, "Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." diye konuştu.
Etkinlik, kadınların Sivas Caddesi'nde yürüyüş yapmasının ardından sona erdi.
Kırşehir
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerinde Gazze’yi destekleyen döviz ve pankartlarla Ahi Evran Külliyesi'ne kadar yürüdü.
Burada konuşan AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, yaşananların ağır bir zulüm ve insanlık dramı olduğunu hatırlattı.
Yılmaz, "Kırşehir'den ve Türkiye'nin tüm illerinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Nehirden denize özgür Filistin. Bugün tek bir şey söylüyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Barış kadınla mümkündür." ifadesini kullandı.
Sakarya
Sakarya'da Yeni Cami önünde toplanan kadınlar, el ele tutuşarak tek sıra halinde Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz şekilde yürüdü.
Demokrasi Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.
Bugün 81 ilde kurdukları bu zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirten Erdoğan, "Biz 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede? Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz, barış kadınla mümkün." diye konuştu.
Erdoğan, barışçıl şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini anlatarak, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendi ülkesinin vatandaşlarının yanı sıra 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı, 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye umut ışığı olabilmişizdir.' Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."
Düzce
Düzce'de AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı, ülke genelinde Gazze'deki mazlumları ve insanlığın onurunu temsil edecek zincir kurmak için "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliğinde bir araya geldi.
Etkinlik için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cedidiye Meydanı'nda toplanan kadınlar, daha sonra otobüslerle Anıtpark Meydanı'na geldi.
Burada kenetlenerek büyük bir halka oluşturan kadınlara, gençler de destek verdi.
Bartın
Bartın'da da AK Parti Kadın Kolları üyeleri, tarihi Yalı İskelesi'nde Gazze'ye destek için bir araya geldi.
Grup, burada el ele tutuşup konvoy oluşturarak sessiz çığlık etkinliği düzenledi.
AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz, bütün kimliklerinden sıyrılarak sadece kadın kimlikleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Zonguldak
Zonguldak'ta AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik için partili kadınlar, Zonguldak Sahili'nde bir araya geldi.
Etkinlikte kadınlar, sahil boyunca el ele tutuşarak zincir oluşturdu.
Etkinlikte konuşan AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, 81 ilde kurulan zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz yetim bırakılan çocukların zinciri olduğunu belirterek, "Yüce Rabbimiz mealen 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir.' buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz; barış kadınla mümkün" diye konuştu.
Kocaeli
AK Parti Kocaeli İl Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlikte basın açıklamasını AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir okudu.
Özdemir, Gazze'de yaşananların insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" ifadesini kullandı.
İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'na da değinen Özdemir, "Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından İl Başkanlığı önünden başlayan yürüyüş, Doğu Kışla Parkı'nda sona erdi.
Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ile kadınlar ve çocuklar katıldı.
Karabük
Karabük'te AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kemal Güneş Caddesi'nde toplanarak halka oluşturdu.
AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, açıklamasında, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.
Uluçay, bugün bütün kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimliği ile burada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."
Bolu
Bolu'da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri, Hükümet Meydanı'nda toplanarak ellerindeki döviz ve pankartlarla Bankalar Caddesi'ne kadar yürüdü.
AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bozacı, yaptığı konuşmada, "Kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimiz tüm dünyayı göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir." dedi.
Barışın kadınla mümkün olduğunu dile getiren Bozacı, "Nehirden denize özgür Filistin. Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız çünkü bu meseleye ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele aslında insanlık meselesidir." ifadesini kullandı.
Konya
AK Parti Konya İl Kadın Kolları üyeleri, Kültürpark'ta bir araya gelerek, ellerinde Filistin'e destek pankartları ile Kılıçarslan Kent Meydanı'na yürüdü.
Burada ellerini kenetleyerek sessiz insan zinciri oluşturan kadınlar adına, 81 ilde düzenlenen ortak basın açıklamasını okuyan Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak istediklerini söyledi.
Bugün 81 ilde kurulan zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizler Konya'dan, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum’dan ve Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın dört yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkündür." ifadesini kullandı.
Etkinliğe Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de katıldı.
Aksaray
Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti Aksaray İl Kadın Kolları üyeleri, ellerinde bayraklar ve pankartlarla Filistin'e destek mesajları verdi.
Ellerini kenetleyerek insan zinciri oluşturan kadınlar adına ortak basın açıklamasını okuyan İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Kanat, şöyle konuştu:
"Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamd olsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı."
Kanat, kararlı bir duruşla Filistin'e ses olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Karaman
AK Parti Karaman Kadın Kolları üyeleri ise Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, ellerinde pankartlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Bender, burada ortak basın açıklamasını okudu.
Bütün kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimliğiyle Gazze için bir araya geldiklerini ifade eden Bender, "Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne de taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir." dedi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'ndaki etkinlikte, katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve destek mesajları taşıyan dövizlerle Gazze halkına desteklerini gösterdi.
İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zübeyde Balı, Gazze'de yaşanan trajediyi hatırlatarak, "Bir çocuğun göremeyeceği baharı, bir bebeğin yaşayamayacağı çocukluğu... İşte bu acının adı: Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlardayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" ifadesini kullandı.
Balı, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla uluslararası sularda hukuksuz müdahaleye uğrayan Küresel Sumud Filosu'na verdiği destekten de bahsederek, gönüllülerin güvenle ülkelerine dönüşlerinin sağlandığını ifade etti.
Etkinlik, katılımcıların el ele tutuşarak bir zincir oluşturmasıyla sona erdi.
Programa, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, TBMM Divan Katibi ve AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda partili katıldı.
İzmir
İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, "Özgür Filistin", "Mazlumun duası zalimi yıkar", "Filistin özgür olacak" yazılı pankartları taşıdı.
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, yaptığı açıklamada, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak, bunu tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını söyledi.
Türkiye'nin 81 ilinde zincir oluşturduklarını belirten Dalkıran, şöyle konuştu:
"Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede? Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."
Açıklamanın ardından AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri zincir oluşturarak sessiz bir şekilde Konak Meydanı'na kadar yürüdü.
Etkinliğe, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı da katıldı.
Uşak
Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda katılımcılar "Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" yazılı dövizleri taşıdı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Gazze'deki yıkımı anlatan fotoğraflar taşıdı.
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, barışçıl bir şekilde yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in hukuksuz müdahalesiyle karşılaştığını hatırlattı.
Birçok dünya ülkesinin müdahaleyi seyrettiğini anlatan Sabancı, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.
Programa, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.
Denizli
Bayramyeri Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Özgür Gazze " ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıdı.
Katılımcılar zaman zaman "Filistin özgür kalacak" şeklinde slogan attı.
Burada konuşan AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Tekaslan, Gazze'nin sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Tekaslan, İsrail'in Filistin'de insanlığı katlettiğini kaydetti.
Programa AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.
Manisa
Manisa'da kadınlar, Hatuniye Camisi önünde "Sessiz Çığlık Zinciri" oluşturdu.
Etkinlikte konuşan AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, "Duvarlara kanla yazılmış isimler, yitip giden hayaller ve hiç göremeyecek çocukluklar var. Bu acının adı Gazze." dedi.
Gazze'deki annelerin sesi olmak için meydanlarda buluştuklarını anlatan Kaplan, "(Bir torba un bulabilsem ölüme razıyım) diyen Gazzeli annenin sesine ses olmak için buradayız. Gazze, bu çağın insanlık imtihanıdır." diye konuştu.
Adana
Merkez Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine, AK Parti il ve ilçe kadın kolları üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Kadınlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek, soykırıma karşı vicdanın ve dayanışmanın gücünü simgelemek için el ele tutuşup zincir oluşturarak sessiz duruş sergiledi.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmünü görmezden gelenlere "Kalbiniz nerede?" diyerek tepki gösterdi.
Barışın kadınlarla mümkün olduğunu belirten Söylemez, "Yüce Rabb'imiz mealen 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir, bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir' diye buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır." dedi.
AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da etkinliğe destek olmak için kadınların yanında yer aldı.
Mersin
Mersin'de de AK Parti'li kadınlar, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nin önünde topladı.
"Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan kadınlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını sessiz durarak protesto etti.
İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, sessizliklerinin Gazze'nin en gür "çığlığı" olacağını söyledi.
Kadınlar olarak el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlara indiklerini vurgulayan Abacı, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." diye konuştu.
Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de katıldı.
Hatay
Hatay'da AK Parti'li kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği için il binası önünde toplandı.
Katılımcılar daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İstanbul Hatay Kardeşlik Çarşısı'na yürüdü.
Burada açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, "Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir." ifadelerini kullandı.
Programda, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Behçet Akın da yer aldı.
Osmaniye
AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları üyeleri, Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak zincir oluşturdu.
İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meriç Şen, barışçıl amaçlarla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Hamdolsun Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir' temennisi vardı. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor."
Etkinliğe katılan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de kadınlara destek verdi.
Samsun
Türkiye'nin tüm illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen buluşmada Samsunlu kadınlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Öğretmenevi önünde toplandı. Katılımcılar, el ele tutuşarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunluların Filistin meselesine büyük duyarlılık gösterdiğini söyledi. Köse, Gazze meselesine yönelik desteğin barış ve huzur sağlanana kadar süreceğini vurguladı.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu da barışın kadınların sayesinde olacağını vurguladı.
Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Çankırı
Çankırı'da Kucaklama Taşı mevkisinden başlayan programda, katılımcılar el ele tutuşarak oluşturdukları zincirle Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.
Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlara çıktıklarını söyledi.
Çilhan, kurdukları zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirtti.
Konuşmanın ardından program sona erdi.
Tokat
Tokat'ta Hıdırlık Meydanı'ndaki programda, katılımcılar el ele tutuşarak zincir oluşturdular.
Burada konuşan AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanı Nurgül San,"Bugün burada sessizliğin en gür haykırışa dönüştüğü anı yaşıyoruz. Bizler yüreğinde Gazze'nin acısını hisseden insanlık onurunu savunan kadınlar olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmak için toplandık." dedi.
Programa AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve çok sayıda kadın katıldı.
Kastamonu
Kastamonu'da Kışla Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgiloğlu ise kadınlara çiçek hediye etti.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü yaptığı konuşmada, kadınlar olarak zulme sessiz kalmadıklarını söyledi.
Köylü, Filistin için 81 ilde tek yürek olduklarını kaydetti.
Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ile vatandaşlar katıldı.
Çorum
Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.
AK Parti Çorum Kadın Kolları İl Başkanı Semra Akyüz Özdağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmasını dünyanın seyrettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla adaletsizliğe karşı sessiz kalmadığını söyledi.
Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını belirten Özdağ, gönüllülerin "Biz elimizden geleni yaptık. Umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir." şeklinde temennileri paylaştıklarını kaydetti.
Filistin'de yaşananların "insanlık meselesi" olduğuna işaret eden Özdağ, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olabilmek için el ele verdik. 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." ifadelerini kullandı.
Amasya
Kunç Köprü’den başlayan ve Yavuz Selim Meydanı’nda sonra eren yürüyüşün ardından AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, yaptığı açıklamada, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını belirten Gürlevik, "Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarının değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı, 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze’ye bir umut ışığı olabilmişizdir.'" ifadelerini kullandı.
Sinop
Sinop'ta da kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde meydanda el ele tutuşarak zincir oluşturdu
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Efe Özvin yaptığı açıklamada, "Bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız." dedi.
Bursa
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, bugün 81 ilde kurdukları bu zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz-yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın seyrettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz. Vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."
Etkinliği, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı AK Parti Bursa milletvekilleri ile 17 ilçenin kadın kolları başkanları katıldı.
Çanakkale
Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, ellerinde Filistin ve Türkiye bayraklarının yanı sıra üzerinde "Özgür Gazze", "Şiddetin en ağırı Gazze’de", "Barış kadınla mümkün" yazılı pankartlarla katıldı.
Kadın kolları üyeleri daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nın çevresinde insan zinciri oluşturdu.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti.
Karadayı, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını dile getirdi.
Bilecik
Bilecik'te Atatürk Parkı önünde toplanan AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla zincir oluşturarak yürüdü.
AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Bilecik'ten ve Türkiye’nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerine seslendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Barış kadınla mümkün. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı."
Yalova
Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kent Müzesi önünde düzenlenen etkinlikte AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.
Etkinliğin 81 ilde yapıldığını belirten Battal, "Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir!. Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum.' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" ifadesini kullandı.
Etkinliğe, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü, partili yöneticiler ve çok sayıda kadın ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ve çeşitli dövizlerle destek verdi.
Eskişehir
Eskişehir'de AK Parti'li kadınlar, Valilik Meydanı'nda el ele tutuşarak Filistin halkına destek verdi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını dile getiren Ertorun, "Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık." diye konuştu.
Balıkesir
Balıkesir’de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, İsrail’in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplandı.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan, konuşmasında barışın kadınlarla mümkün olduğunu belirterek, "Bugün kadınlar olarak, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimiz tüm dünyayı göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze’de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir." dedi.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de katıldığı basın açıklamasının ardından "sessiz" yürüyüş gerçekleştirildi.
Kütahya
Kütahya'da AK Parti'li kadınlar, Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.
AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı, yaptığı açıklamada, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'na dünyanın sessiz kaldığını söyledi.
Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını belirten Çakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık."
Etkinlikte katılımcılar, insan zinciri oluşturdu.
Van
AK Parti Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi.
Burada toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini söyledi.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizliğe sessiz kalmadığını ifade eden Alpaslan, ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkeye dönüşlerinde orada olduklarını belirtti.
Açıklamanın ardından ellerindeki pankart ve bayraklarla Kent Meydanı'na kadar yürüyen kadınlar, daha sonra çember oluşturarak el ele tutuştu.
Etkinliğe, AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Hakkari
Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye alanında düzenlenen etkinlikte AK Parti Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.
Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiklerini söyledi.
Barışın kadınlarla mümkün olacağını belirten Hayva, "Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.
İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duanın ardından katılımcılar, ellerindeki pankart ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'nın yanına, oradan da tekrar toplandıkları alana kadar yürüdü.
Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Münevver Ertuş, teşkilat mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Bitlis
AK Parti Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için Ziraat Bankası önünde toplandı.
"Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan kadınlar, ellerinde taşıdıkları beyaz balonlar, Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Mevlana Parkı'na kadar yürüdü.
İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlarda olduklarını dile getirdi.
Bugün 81 ilde kurulan bu zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocuklar ile insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirten Ula, "Gazzeli annelerin sesini dünyaya duyurmak için buradayız. Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız ünvanlarla, ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu insanlık meselesidir." diye konuştu.
Kadınlar, aç ıklamanın ardından ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.
Erzurum
AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanlığınca Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen programa, çok sayıda kadın, kız öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Kadınlar Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla el ele tutuşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, grup adına yaptığı konuşmada, Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için kadınlar olarak el ele verdiklerini ve bunu tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.
Türkiye'nin 81 ilinde kurulan bu zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu ifade eden Saltuklu, "Gazzeli bir annenin sesi olmak ve bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bizler İstanbul, Hakkari, Trabzon, Erzurum ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkündür. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalınmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerin de katıldığı program, dua edilmesiyle sona erdi.
Kars
Kars'ta AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.
Vali Rahmi Doğan Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, kadınlar ile bazı STK temsilcileri katıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla alana gelen katılımcılar, el ele tutuşarak sessiz zincir oluşturdu.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, barışın kadınlarla mümkün olduğunu ifade ederek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Ardahan
Ardahan'daki eylem, kadınların Filistin bayraklarıyla PTT Kavşağı'nda toplanmasıyla başladı.
Kongre Caddesi'nde yürüyen kadınlar, Filistin ve Gazze'ye destek sloganları attı.
STK temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüş, AK Parti İl Başkanlığı önünde sona erdi.
Burada grup adına konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kaya, bugün 81 ilde kurulan zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların zinciri olduğunu söyledi.
Kaya, kendilerine destek için meydanlara inenlere teşekkür etti.
Erzincan
Erzincan’da AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, kadınlar ile bazı STK temsilcileri katıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen katılımcılar el ele tutuşarak sessiz zincir oluşturdu.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de kanın durması ve insanlığın hatırlanması için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Tüm insanlık alemine sesleniyoruz lütfen çocuklar ölürken sizler seyirci kalmayın." dedi.
AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı da Filistin'deki zulmün durmadığını hatırlatarak, Gazze'ye sahip çıkan alandaki kadınlara teşekkür etti.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk ise Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini ve tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını belirtti.
Iğdır
Iğdır’da da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Mert Öztürk ve parti üyeleri, Filistin’deki soykırıma tepki gösterdi.
Ulu Cami önünde bir araya gelen kalabalık, el ele tutuşarak, sessiz bir şekilde bekledi.
Partililere civardan geçen vatandaşlar da destek vererek İsrail’e tepki gösterdi.
Antalya
Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan partililer adına basın açıklaması yapan AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.
Bugün 81 ilde kurulan bu zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirten Özboz, şöyle konuştu:
"Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosunu dünya öylece seyretti. Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."
Etkinliğe katılan eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine sadece AK Partililerin değil tüm milletin duyarlılık gösterdiğini söyledi.
Çavuşoğlu, İsrail güçlerince Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüş çalışmalarına ilişkin ise "Farklı ülkelerde yaşanan afetlerde, savaşlarda, Ukrayna savaşında ve Kovid-19 salgını zamanında vatandaşlarımızı getirdiysek, o vatandaşlarımızı da orada bırakmadık." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından alanda toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri el ele tutuşarak, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla sessizce bekledi. Bazı kadınlar, ellerinde "Daha adil bir dünya mümkün", "Barış kadınla mümkün" ve "Özgür Filistin" yazılı döviz, bazıları da kucaklarında kefenli oyuncak bebek taşıdı.
"Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve diğer partililer de katıldı.
Muğla
Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda toplanan kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık", "Barış Kadınlarla Mümkün", "Free Gaza", "Dünya Beşten Büyük", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı.
Muğla'daki etkinliğe, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na katılan aktivist Ayçin Kantoğlu’nun annesi Gülser Özesen de destek verdi.
AK Parti Muğla Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Sehernur İnci, burada yaptığı açıklamada, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.
Basın açıklamasının ardından kadınlar el ele tutuşarak "sessiz çığlık zinciri" oluşturdu. Sınırsızlık Meydanı'ndan başlayarak yaklaşık 5 kilometre boyunca sessizce yürüyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda hilal şeklinde bir zincir kurarak eylemi sonlandırdı.
Isparta ve Burdur
Burdur'da da AK Partili kadınlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver yaptığı basın açıklamasında, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.
Isparta'da ise Tren Garı mevkisinde toplanan kadınlar, İstiklal Caddesi'nden el ele vererek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz burada yaptığı açıklamada, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için ele ele verdiklerini dile getirdi.
Diyarbakır
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, "Özgür Gazze", "İsrail savaş suçlusudur" ve "Free Gaza" yazılı pankartları taşıdı, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, buradaki konuşmasında, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için kadınlar olarak el ele verdiklerini ve bunu tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti.
Barışın kadınlarla mümkün olabileceğini ifade eden Beşe, "Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak, sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.
Elazığ
Elazığ'da, AK Parti Elazığ Kadın Kolları İl Başkanlığınca organize edilen etkinliğe katılan kadınlar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.
"Özgür Gazze", "İsrail savaş suçlusudur", "Gazze İçin Sessiz Çığlık", "Free Gaza" yazılı pankartları taşıyan katılımcılar, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, burada, AK Parti Genel Merkezi tarafından tüm illerde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için kadınlar olarak el ele verdiklerini ve bunu tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti.
Barışın kadınlarla mümkün olabileceğini ifade eden Tüver, şunları kaydetti:
"Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." dedi.
Mardin
Mardin'de, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen kadınlar, 15 dakika Gazze için "sessiz çığlık" sloganıyla el ele tutuşarak destek verdi.
İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, burada yaptığı açıklamada, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını dile getirdi.
Türkiye'deki 81 ilde kurdukları bu zincirin Gazze'deki anne ve babaların zinciri olduğunu ifade eden Özdaş, Gazze'nin sesini duyurmaya devam edeceklerini ve Küresel Sumud Filosu'na desteklerini sürdüreceklerini aktardı.
Programa, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da katıldı.
Batman
Batman'da, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca Atatürk Parkı yanında bir araya gelen kadınlar, Gazze için dayanışma mesajları verdi.
İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na hukuksuz müdahalesini dünyanın seyrettiğini dile getiren Aksoy, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.
Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı
Şırnak
Şırnak'ta da AK Parti İl Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.
Katılımcılar buradan taşıdıkları, Filistin bayrakları, "Özgür Filistin", "Free Palestine" yazılı dövizler ve "Gazze için Sessiz Çığlık" pankartıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar el ele tutuşarak yürüdü.
İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar, burada, bugün bütün kimliklerinden sıyrılarak sadece kadın kimlikleriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.
Meselenin insanlık meselesi olduğunu kaydeden Acar, "Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." şeklinde konuştu.
Programa, Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın da katıldı.
Siirt
Siirt'te, AK Parti İl Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlik kapsamında Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde toplanan katılımcılar, "Filistin özgür olacak", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli" yazılı dövizlerle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, burada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirtti.
Uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini dile getiren Mavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını söyledi.
Slogan atmadıklarını, vicdanlarıyla haykırdıklarını dile getiren Mavi, sessizliklerinin Gazze'nin en gür çığlığı olacağını vurguladı.
Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katıldı.
Bingöl
Bingöl'de, İl Kadın Kolları Başkanlığınca Kent Park'ta düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" halkası oluşturdu.
Katılımcılar Gazze için dua etti.
İl Kadın Kolları Başkanı Maşife Gündoğdu, burada, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini belirtti.
Gündoğdu, şunları kaydetti:
"Kadınlar olarak bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir."
Etkinlikte, Filistin bayrağını simgeleyen balonlar uçuruldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemine destek
AK Parti Aydın İl Kadın Kolları tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.
Programda konuşan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.
"Eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum." diyen Gazzeli annenin sesini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Edremit, "Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.
Etkinliğe, Aydın'da temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.