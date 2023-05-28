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Yaşam

Bursa'nın 7 asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık'ta seçmenler sandık başında

Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugünlere taşındığı 7 asırlık kırsal Cumalıkızık Mahallesi'nde seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti.

Sergen Sezgin  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Bursa'nın 7 asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık'ta seçmenler sandık başında Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında dahil edilen Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor.

Mahallede kayıtlı 585 seçmen, sabah 08.00'den itibaren Cumalıkızık İlkokulu'nda oylarını kullanmaya başladı.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Cumalıkızık, bu özelliğini seçim gününde de sürdürdü.

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