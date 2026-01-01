Dolar
Beykoz'dan kar toplayıp poşetle Tuzla'daki evine götüren baba oğluna sürpriz yaptı

Beykoz'da kar yağışına yakalanan babanın poşete doldurduğu karı Tuzla'daki evine götürerek oğluna sürpriz yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Beykoz'dan kar toplayıp poşetle Tuzla'daki evine götüren baba oğluna sürpriz yaptı

İstanbul

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan İrfan Güloğlu, toplu yemek siparişi teslimi için gittiği Beykoz'da kar yağdığını gördü.

Aynı saatlerde Tuzla'da kar yağışı olmazken Güloğlu, burada kar toplayarak poşetle evine götürdü.

Güloğlu, eve dönüşünde balkonda kendisini karşılayan oğlu İlhan Güloğlu'na poşetten çıkardığı kar topunu fırlattı.

Baba ile oğlu arasında yaşanan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

