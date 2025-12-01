Batman'ın bereketli topraklarında hububat ve baklagil ekimi mesaisi sürüyor
Batman'ın bereketli topraklarında çiftçilerin arpa, buğday ve mercimek ekimi mesaisi devam ediyor.
Batman
Geçen yıl yaşanan yağış azlığı nedeniyle kuru toprağa tohumları ekmek zorunda kalan üreticiler, bu yıl yağışların ardından toprağın tava gelmesiyle ekim çalışmalarını hızlandırdı.
Yaklaşık 20 gün önce tohumları toprakla buluşturmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışmalarına devam ediyor.
Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Badakol, AA muhabirine, yağışlardan dolayı bu yıl ekim mesaisine geç başladıklarını söyledi.
Tarla hazırlığının ardından tohumları mibzer (tohum ekim makinesi) yardımıyla toprakla buluşturduklarını işaret eden Badakol, şöyle konuştu:
"Yağışlar az ama yine de umudumuzu yitirmiyoruz. Biz duacıyız inşallah Allah'ın izniyle yağmur yağacak. Yılda yaklaşık 700 dönüm arazi ekiyorum. Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Yaklaşık gece saat 12'ye kadar çalışıyoruz. İşimiz, zahmetli ve çok emek ister. Bu işi yapmak bilgi ve tecrübe ister."
Çiftçilerden Hamdullah Acar da sabah erken saatlerde 5 kişilik ekiple tarlaların yolunu tuttuklarını belirtti.
Tarlasında mercimek, buğday ve arpa ekimi yaptığını dile getiren Acar, günde yaklaşık 300 dönüm arazi sürdüklerini anlattı.
Acar, "Yağmurdan sonra toprak yumuşadı. Biz de topraktaki bu yumuşamadan sonra sürüme başladık. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." ifadesini kullandı.