Dolar
42.41
Euro
49.15
Altın
4,131.07
ETH/USDT
2,935.40
BTC/USDT
87,185.00
BIST 100
10,857.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD, 2026 mali yılına 284 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılının ilk ayı ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 284 milyar dolara yükseldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
ABD, 2026 mali yılına 284 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

New York

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 284 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, 2025 mali yılının aynı ayında yaklaşık 257 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artış kaydetti.

Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 404 milyar dolara, harcamaları yüzde 18 yükselişle 689 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2025 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 1 trilyon 775 milyar dolara gerilemişti. Rekor seviyeye ulaşan gümrük vergisi gelirleri, bütçe açığının azalmasında etkili olmuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi: Bu ülke, sonsuza kadar kalbimde yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü

Benzer haberler

ABD, 2026 mali yılına 284 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

ABD, 2026 mali yılına 284 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

Ticaret Bakanlığı 10 ayda 31,6 milyon ürün denetledi, 2,4 milyar lira ceza kesti

Tüketici güven endeksi kasımda aylık yüzde 1,6 arttı

Trafiğe ekimde 178 bin 481 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe ekimde 178 bin 481 aracın kaydı yapıldı
Türkiye'de ekimde 164 bin 306 konut satıldı

Türkiye'de ekimde 164 bin 306 konut satıldı
Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,2 trilyon rubleye çıktı

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,2 trilyon rubleye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet