Ekonomi

Tüketici güven endeksi kasımda aylık yüzde 1,6 arttı

Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 artışla 85 oldu.

Serhat Tutak  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde 83,6 iken bu ay yüzde 1,6 artışla 85 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,7 yükselişle 67,7'den 69,6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 84,2 iken bu ay yüzde 1,9 artışla 85,7 oldu.

Geçen ay 78,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,3 artışla 79,6 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 104 iken, bu ay yüzde 0,9 yükselişle 105'e çıktı.

