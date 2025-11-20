Dolar
42.37
Euro
48.93
Altın
4,062.54
ETH/USDT
3,039.00
BTC/USDT
92,270.00
BIST 100
11,002.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 34,6, aylık yüzde 2,16 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), eylülde yıllık bazda yüzde 34,6, aylık bazda yüzde 2,16 artış gösterdi.

Seda Tolmaç  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 34,6, aylık yüzde 2,16 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,19 yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,35 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 36,01, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 26,6 arttı.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Eylülde yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,4 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 20,7 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 56,97 ile veteriner harcamaları, yüzde 51,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük ve 3 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Eylülde bir önceki aya göre, azalış gerçekleşen alt gruplar yüzde 0,69 ile makine bakım masrafları, yüzde 0,89 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 6,76 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2,27 ile hayvan yemi olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi"ne ilişkin paylaşım
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile sis etkili oluyor
İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 34,6, aylık yüzde 2,16 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 34,6, aylık yüzde 2,16 arttı

Tüketici güven endeksi kasımda aylık yüzde 1,6 arttı

Trafiğe ekimde 178 bin 481 aracın kaydı yapıldı

TÜİK, temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı

TÜİK, temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı
Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttı

Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttı
TÜİK, Avrupa İstatistik Ödülleri'ne damgasını vurdu

TÜİK, Avrupa İstatistik Ödülleri'ne damgasını vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet