logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 531 firma için izin belgesi düzenledi.

Mehmet Can Toptaş  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Ticaret Bakanlığı ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

