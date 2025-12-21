Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,978.10
BTC/USDT
88,076.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Reklam Kurulu, aldatıcı kasım indirimlerine geçit vermedi

Reklam Kurulunun kasım indirimlerine yönelik incelemesinde 108 dosya görüşülerek karara bağlandığı, bu dosyalardan 93'ünün mevzuata aykırı bulunduğu ve bu dosyalar hakkında 12,9 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Reklam Kurulu, aldatıcı kasım indirimlerine geçit vermedi

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Efsane kasım" indirim dönemine yönelik şikayetlerin, Reklam Kurulu toplantısında ele alındığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Bakanlıkça önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda, Kasım ayı başlamadan önce Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusuyla hem tüketicilerimiz indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmiş, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İndirim kampanyalarına yönelik denetimler devam ediyor

Kasım indirimlerine ilişkin Kurulun aralık gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün de bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu belirtilen açıklamada, yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerin aralıksız sürdürüldüğü, kasım kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyaların da öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ettiği vurgulandı.

İndirim dönemlerine ilişkin Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetlerinin, titizlikle değerlendirildiği bu çerçevede 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 108 dosya, görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 93'ü, mevzuata aykırı bulunmuş ve bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türkiye, 1963'teki "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı
Türkiye ve dünya gündemi
Eyüp Sultan Camisi'nde üç ayların başlaması dolayısıyla dua edildi
Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Reklam Kurulu, aldatıcı kasım indirimlerine geçit vermedi

Reklam Kurulu, aldatıcı kasım indirimlerine geçit vermedi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda günlük ticari araç geçiş rekoru kırıldı

Türkiye'nin sağladığı yeni ihracat kotaları Filistin ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak

Perakende ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Perakende ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Ticaret Bakanlığından haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 173,3 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığından haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 173,3 milyon lira ceza
"Güçlendirilmiş Özel Statülü Şirketler Modeli" Türkiye'nin dış ticaretine yeni boyut getirecek

"Güçlendirilmiş Özel Statülü Şirketler Modeli" Türkiye'nin dış ticaretine yeni boyut getirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet