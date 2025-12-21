Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Gündem

Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı

Erzurum-Artvin kara yolunda manevra sırasında dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımın aksamasına neden oldu.

İlhami Erkılıç, Muhammed Onur Yavrutürk  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Erzurum

Van'dan İstanbul'a yaklaşık 45 tonluk gemiyi götürmek için yola çıkan Serkan Şengül idaresindeki 34 SM 4208 plakalı tırın dorsesi, Erzurum-Artvin kara yolunda manevra sırasında yola oturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Motoru fazla ısındığı için bir süre çalışmayan tırdan dolayı trafik bir süre çift yönlü aksadı.

Tır, bir iş makinesi yardımıyla yoldan çekildi.

Trafik polisi ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol trafiğe açılırken, tır daha sonra hareket etti.

Tır şoförü Serkan Şengül, gazetecilere, Van'dan İstanbul'a gittiğini belirterek, "Güzergahımdaki köprü kurtarmadığı için buradan baypasa çıktık ama maalesef araç yola oturdu, o yüzden zorluk çektik. Sağ olsun arkadaşlar anlayışla karşıladı, yardımcı oldular." dedi.

İş makinesi operatörü Ahmet Polat da yolda kalan tıra yardım ettiğini ifade ederek, "İnsanlık görevi olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Gemiyi görünce şaşırdım, tırı halata bağladık, iş makinesiyle yoldan çektik." diye konuştu.

