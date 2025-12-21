Dolar
Gündem

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 18 Aralık'ta Türk Hava Kuvvetlerinin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

