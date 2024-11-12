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Yaşam

Antalya Kültür Yolu Festivali kent yaşamını canlandırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerine gösterilen geniş katılım sayesinde kent ekonomisine katkı sağladı, sosyal yaşamı hareketlendirdi.

Sinan Özmüş  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Antalya Kültür Yolu Festivali kent yaşamını canlandırdı

Antalya

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sonuncusu 2-10 Kasım'da Antalya'da organize edildi.

Festival süresince kentte, 20 konser, 15 sergi, 3 dijital sergi, 5 söyleşi, 31 atölye çalışması yapıldı, 3 tiyatro ve 4 opera gösterisi sergilendi, çocuk etkinlikleri ve yarışmalar düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ana sahnede, Muraz Boz, Ebru Yaşar, Emir Can İğren, Gökhan Türkmen, Fatma Turgut, Haluk Levent, Normender ve Simge sevenleriyle bir araya geldi.

Şehirde, sinema sanatçıları Türkan Şoray ve Ediz Hun ile Boran Eser Kavaz, Emin Altıner gibi isimler de farkı konularda söyleşiler gerçekleştirdi.

Tiyatro ve opera gösterimlerinin yapıldığı festivalde, gastronomiye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kentte 8 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşlar kültür ve sanata doyarken, yaşanan hareketlilik esnafı da mutlu etti.

Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

"Şehri kucaklaması yönünden çok önemli"

Antalya'da börek salonu işleten Nafiz Tanır, AA muhabirine, festivalin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söyledi.

Geçen yıl güzel bir iz bırakan festivalin, bu yıl da herkesi kucakladığını ifade eden Tanır, "Bu yıl daha da etkin bir şekilde Antalya'da festivali yaşadık. Ekonomik ve sosyal yaşam için çok olumlu katkı oldu." dedi.

Tanır, bölge esnafına olumlu yansıyan festival içeriğinin beğenildiğini, organize edilen etkinlikler için de isabetli konumlar seçildiğini dile getirdi.

Tarihi Kaleiçi Bölgesinde sanat galerisi bulunan Olcay Okutan ise Antalyalıların festival sayesinde sanatla iç içe günler geçirme imkanı bulduğunu söyledi.

Festivalin sanata ilgiyi ve sanatçıya gösterilen saygıyı arttırdığına dikkati çeken Okutan, Antalya'nın hafızası ve merkezi olarak nitelenen Kaleiçi'nde yapılan etkinliklerin daha da artmasını temenni etti.

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