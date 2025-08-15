Dolar
Yaşam

Antalya'da siyam ikizi yavru caretta caretta görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında nadir rastlanan siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu.

Yiğithan Yıldız, Mustafa Karabıyık  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Antalya'da siyam ikizi yavru caretta caretta görüntülendi

Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köprülü Kanyon Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında yapılan yuva kontrollerinde yapışık caretta carettaya rastlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü onayı ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin uygun görüşüyle yürütülen "Antalya, Manavgat Kıyısında Deniz Kaplumbağalarının (Caretta Caretta-Chelonia mydas) İzlenmesi ve Korunması" Projesi kapsamında gözlem gerçekleştirildi.

Gözlemde, bulunan ve ender rastlanan bir durum olduğu belirtilen siyam ikizi yavrular, veteriner hekim ve akademisyenler tarafından detaylı incelemeye alındı.

Açıklamada, benzer durumun geçmiş yıllarda da Türkiye kıyılarında görüldüğünü, bu tür vakaların biyolojik çeşitlilik ve deniz ekosistemlerinin izlenmesi açısından önemli veriler sağladığı bilgilerine yer verildi.

Öte yandan, veteriner hekim Mehmet Yüksel, AA muhabirine, bu durumun kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.

Siyam ikizi caretta carettaların çok nadir görüldüğünü anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"İlk defa karşılaştık. Hemen kliniğimize getirerek röntgen ve muayenelerini yaptık. Bel omurlarından itibaren bazı kalın bağırsaklarla birlikte birleşmiş durumdalar. Ön tarafları iki ayrı birey gibi ama arka tarafları tek bir vücut şeklinde. Ayrılmaları mümkün değil, yaşama şansları düşük. Doğal ortama geri dönemeyecekler. Ancak daha iyi bir yaşam sürmeleri ve iyi beslenmeleri için elimizden gelen tüm bakımı yapacağız."

