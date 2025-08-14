Dolar
Avustralya'da bir grup yazar, İsrail'i eleştirmemeleri istenen kitap festivalini boykot etti

Avustralya'da yazar, yayıncı, gazeteci, şair ve aktivistlerden oluşan bir grup, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını eleştirmemeleri istendiği gerekçesiyle "Bengido Yazarlar Festivali" adlı etkinliğe katılmama kararı aldı.

14.08.2025
Avustralya'da bir grup yazar, İsrail'i eleştirmemeleri istenen kitap festivalini boykot etti

Ankara

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya'da her yıl okurları yazar, yayıncı, şair, gazeteci ve aktivistlerle bir araya getiren "Bengido Yazarlar Festivali" bu sene bazı tartışmalara sahne oldu.

Organizatörler, katılımcılardan La Trobe Üniversitesinin tanımladığı ve İsrail hükümetiyle ilgili eleştirilerin "Yahudi karşıtlığı" sayıldığı ilkelere uymalarını istedi.

Bunun üzerine, bir grup yazar, yayıncı, gazeteci, şair ve aktivist festivalden çekilmeye karar vererek boykot etti.

Söz konusu yazarlardan biri, ifade özgürlüğünün doğrudan kısıtlandığını belirterek, Filistinlilerin maruz kaldığı soykırımı okuyucu kitlesine anlatma konusunda kendini sorumlu hissettiğini kaydetti.

Yazar, İsrail'in 10 Ağustos'ta Al Jazeera muhabirlerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırısının ardından kendisinden otosansür talep edilmesinin özellikle utanç verici olduğunu vurguladı.


