Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Esirler Cemiyeti: İsrail ordusu Batı Şeria'da her hafta yüzlerce Filistinliyi gözaltına alıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığını, sorguladığını, kötü muameleye maruz bıraktığını açıkladı.

Aysar Alais, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Esirler Cemiyeti: İsrail ordusu Batı Şeria'da her hafta yüzlerce Filistinliyi gözaltına alıyor

Ramallah

Esirler Cemiyetinden, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri gözaltına almasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yüzlerce Filistinli neredeyse her hafta gözaltına alınıyor, saha soruşturmasına uğruyor ve kötü muameleye maruz kalıyor. Çoğu birkaç saat veya birkaç gün sonra serbest bırakılıyor." ifadeleri kullanıldı.

"İsrail ordusu sadece fiili tutuklamaları duyuruyor"

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu sadece fiili tutuklamaları, yani cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde tuttuğu kişileri duyuruyor." dedi.

Serahine, İsrail ordusunun evlerine baskın düzenlediği, eşyalarını tahrip ettiği, kötü muamelede bulunduğu, saatlerce veya günlerce gözaltında tuttuğu Filistinlilerin tamamını duyurmadığını söyledi.

İsrail ordusunun geçen hafta "onlarca" kişiyi gözaltına aldığı açıklamasına ilişkin Serahine, "Biz, 26 Kasım'da başlattığı son saldırıda yalnızca Tubas'ta 162 Filistinlinin gözaltına alındığını belgeledik." diye konuştu.

Serahine, İsrail ordusunun saha sorgulamalarının şiddetli darp, kışkırtma ve tehditlerle geçtiğini, askerlerin baskın yaptığı evlerdeki eşyaları tahrip edip paraları çaldığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine 26 Kasım'da kapsamlı bir saldırı başlattığını duyuran İsrail ordusu, kente Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur." yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki kentte mülteci kamplarındaki yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine izin vermiyor.

