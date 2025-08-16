Dolar
Yaşam

Antalya'da turizm çeşitliliği sezonu uzatıyor

Türkiye'nin turizmde dünyaya açılan vitrini olarak nitelendirilen Antalya'da turizmdeki hareketliliğin kasıma kadar devam etmesi bekleniyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Antalya'da turizm çeşitliliği sezonu uzatıyor

Antalya

Dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan Antalya'da sezonun en yoğun olduğu dönem yaşanıyor. Yıl başından bu yana 10 milyona yakın yabancı turisti konuk eden kent, yerli turistin de en önemli tatil rotalarında yer alıyor.

Sahil turizmiyle ön plana çıkan kentte, spor, kongre, kültür, doğa turizmleriyle sezon kış aylarına kadar uzuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde turizm sektörü de alternatif turizm destinasyonlarına yatırım yapıyor. Bakanlık tarafından bir yandan altyapı yatırımları güçlendirilirken antik kentler, müzeler, sahiller başta olmak üzere turizm alanlarına yatırım yapılıyor, bir yandan da yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriliyor.

Sektör de misafirlerin sağlıklı ve güvenli bir tatil yapmaları, kentten memnun bir şekilde ayrılmaları için tesisler de iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kasıma kadar rezervasyonlar iyi gözüküyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, turist sayılarının geçen yılla hemen hemen aynı olduğunu ve şu dönemde en fazla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan misafir ağırladıklarını belirtti.

Şu anda otellerdeki doluluk oranlarının yüksek olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "Şu anda en yoğun dönemdeyiz. Eylül, ekim aylarının da yoğun geçeceğini hatta sezonun iklim şartları el verdiği sürece kasımın sonuna kadar uzayacağını düşünüyoruz. Avrupa'nın bazı tatil periyotları var, o tatil periyotlarının da peş peşe gelmesiyle ekim de çok dolu geçecek gibi gözüküyor. İyi bir sezon kapanışı yapacağız. Ekim, kasıma kadar şu anda gelen rezervasyonlar geçen seneye göre yüzde 2-3 üzerinde." dedi.

Spor, kongre turizmleri kışı hareketlendiriyor

Başkan Kavaloğlu, sezonun uzamasında turizm destinasyonlarının çeşitlenmesinin etkin rol oynadığını kaydetti.

Yaz döneminde ağırlıklı olarak sahil turizminde yoğunluk yaşanırken, kış döneminde spor, kongre gibi alanlarda misafir konuk ettiklerini anlatan Kavaloğlu, "Antalya genelde kitlesel turizm hareketiyle anılıyor ama aslında turizmin çeşitlendirilmesi konusunda çok zengin kaynaklara sahip. Spor, toplantı, seminer, kongre turizmlerinde önemli imkanlara sahibiz." diye konuştu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nin yıl boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını aktaran Kavaloğlu, Kemer, Manavgat, Alanya gibi turizm merkezlerinde böyle bir kongre merkezinin olması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası faaliyetlerin yapılabildiği kongre merkezi sayısı arttıkça talebin de artacağını dile getiren Kavaloğlu, Antalya'nın bu alanda da dünya arenasında daha fazla yer bulabileceğini dile getirdi.

Kaan Kavaloğlu, kentin spor turizmiyle de ön plana çıktığını söyledi.

Her yıl çok sayıda farklı spor branşlarında organizasyonlar, kamplar gerçekleştirildiğini anlatan Kavaloğlu, "Özellikle golf turizminde çok ön plandayız. 18 tane golf sahamız var." ifadesini kullandı.

Golf sahalarının ve kalitelerinin daha da artırılabileceğini belirten Kavaloğlu, atıl bölgelerin bu şekilde değerlendirilebileceğini bildirdi.

Golf turizminde özellikle kış döneminde turist ağırladıklarına işaret eden Kavaloğlu, bu sayede kentteki turizm sezonunu daha da uzattıklarını ifade etti.

Kültürün de Antalya turizminde önemli rolü bulunduğunu vurgulayan Kavaloğlu, Aspendos, Side, Olympos, Patara, Perge gibi tarihin izlerini taşıyan görülmeye değer antik kentlerin bulunduğunu hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu alana ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Kavaloğlu, "Sıcak hava turistin otellerin dışına çıkabilmesini çok kolaylaştırmıyor ama Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği çok güzel bir uygulama oldu. İnsanlar yemekten sonra bile gidip, müzeleri, antik kentleri gezebiliyor. Bunu çok önemsiyoruz." dedi.

Kavaloğlu, Antalya'nın aynı zamanda arkeolojik kalıntıların en iyi korunduğu bir kent olduğunu söyledi.

