Gündem

Ağrı Dağı'na yapılan 75 kilometrelik "turizm ve güvenlik yolu" tamamlandı

Ağrı Dağı'nda hayvancılık, turizm ile güvenliği güçlendirmek amacıyla başlatılan turizm ve güvenlik yolu projesinin üçüncü etap çalışmaları tamamlandı.

Bülent Mavzer, Sabri Sarcan  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Ağrı Dağı'na yapılan 75 kilometrelik "turizm ve güvenlik yolu" tamamlandı Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Iğdır Valiliği tarafından yapımı sürdürülen ve daha önce ilk 2 etabı tamamlanan yolun üçüncü bölümü de bitirildi.

Yol, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın Korhan bölgesinden başlayarak iki dağ arasındaki Serdarbulak Yaylası üzerinden Doğubayazıt sınırlarına kadar uzanıyor.

Çalışmaların ilk etabında 15,3 kilometre, ikinci etabında ise 32,5 kilometrelik bölüm tamamlanmıştı, üçüncü etabın da sona ermesiyle yolun toplam uzunluğu 75 kilometreye ulaştı.

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından dağın diğer yakasında yürütülen çalışmaların da birleşmesiyle güzergah bütünlük kazanmış oldu.

Terörden arındırıldıktan sonra özellikle doğa sporlarına ilginin hızla arttığı Ağrı Dağı'na ulaşımı kolaylaştıracak yol sayesinde, bölgeye gelen doğasever ve dağcı sayısının da artacağı öngörülüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, AA muhabirine, üçüncü etabı tamamlanan yolun bölgenin turizmine, ekonomisine ve güvenliğine ciddi anlamda katkı sunacağını söyledi.

Yolda sürdürülen çalışmalara dair bilgi veren Çarman, "2023'te birinci etabı yapmış, 17 kilometre bitümlü sıcak karışımla (BSK) olarak tamamlamıştık. 2024'te 32,5 kilometre olarak stabilize kaplama, menfez yapım işleri tamamlandı. Nihayet üçüncü etabı yaklaşık 30 kilometre, toplamda 75 kilometre olarak tamamladık. Bölge cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir." dedi.

"Iğdır'ın ekonomisine çok büyük katkı sağlanacağını düşünüyorum"

Ağrı Dağı'nın zorlu coğrafyasında bu yol sayesinde daha rahat ulaşılabileceğinin altını çizen Çarman, şunları kaydetti:

"Hem güvenlik yolu hem de çiftçinin işini kolaylaştırmış olacağız. Yörede çiftçilik faaliyeti yürüten, hayvancılık yapan halkımız tarafından çok kullanışlı hale geldi. Burası bir çekim merkezi oldu. Iğdır'ın ekonomisine çok büyük katkı sağlanacağını düşünüyorum. Özellikle Zengezur Koridoru açıldıktan sonra Türk cumhuriyetlerinden, komşu ülkelerden gelen turistleri de burada ağırlama imkanımız olacaktır. Dağ sporları, motokros, yamaç paraşütü, kayak sporları açısından son derece elverişli bir bölge. Bu yolun açılması bu sektörlere de mutlaka bir hareketlilik getirecektir."

