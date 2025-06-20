Dolar
39.68
Euro
45.75
Altın
3,351.21
ETH/USDT
2,561.20
BTC/USDT
106,447.00
BIST 100
9,225.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Yaşam

Ağrı'da ev ziyaretleriyle yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne sevinci yaşadı

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Abdullah Söylemez  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Ağrı'da ev ziyaretleriyle yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne sevinci yaşadı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan ve yapılan çalışmalarla yeniden okula kazandırılan öğrencilerden 5'ini temsili olarak makamında ağırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yakından ilgilendikleri öğrencilere hediyeler veren Koç çifti, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okulum Beni Bekler Projesi"nin eşi Neslihan Gül Koç'un himayesinde başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

2024-2025 eğitim-öğretim sezonunda 2 bin 129 öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını ve bunun çok önemli olduğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Velilerimizin desteği, öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin üstün gayreti ve çabasıyla, çocuklarımızın eğitim öğretime devam etmemelerinin önündeki engelleri kaldırarak, onları hayal ettikleri geleceğe ve mesleklere ulaşabilmeleri için ait oldukları okullara kazandırdık."

Öğrencilerin hak ettikleri eğitimi en iyi şekilde alarak devlete, millete hizmet edeceğini belirten Koç, "Halen okula devam etmeyen yavrularımız var. Biz bu çocukları kendi evladımızdan ayrı görmüyoruz. Bu yavrularımızın eğitim öğretim hakkından yararlanmamaları hakikaten bizi çok üzüyor. Bizim buna tahammülümüz yok. Son bir öğrencimiz okula devam edinceye kadar, biz bu çalışmamızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Kız öğrencilerin okula devam oranının yüksek olması bizi mutlu ediyor"

Okula kazandırılan öğrencilerden 1658'inin doğrudan örgün eğitime, 471'inin ise açık öğretim okulları ve meslek eğitim merkezleri bünyesine kazandırıldığını anlatan Koç, "Ama burada asıl önemli olan, geçen yıla göre devamsızlık oranında ilimizde yüzde 15 oranında bir azalma var. Bu azalmanın da yüzde 10'u erkeklerde, yüzde 20'si ise kız öğrencilerde. Kız öğrencilerimizin okula devam oranının yüksek olması hakikaten bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Neslihan Gül Koç ise öğretmenlerle aileleri ziyaret edip, sıkıntıları çözüme kavuşturup çocukları okula kazandırdıklarından bahsetti.

Her çocuğu kendi evlatları gibi gördüklerini dile getiren Koç, "Bu kadar başarılı olmalarından dolayı da gurur duyuyoruz, çok mutluyuz. Bir kişinin bile okula devam etmesi çok güzelken 2 bin 129 kişinin devam etmesi çok güzel. Çocukların hedeflerinin olması çok güzel. Psikolog olmak isteyenler var, doktor olmak isteyenler var." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de programda hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklama
İstanbul'da hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 10 zanlı adliyede
Siber suçlarla mücadele kapsamında 190 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Ağrı'da ev ziyaretleriyle yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne sevinci yaşadı

Ağrı'da ev ziyaretleriyle yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne sevinci yaşadı

Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti

Okullarda 20 milyonu aşkın öğrenci için "karne zili" çalacak

Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Askerde okuma yazma öğrenen Ağrılı Ali dede, 60 yıldır şiir yazıp günlük tutuyor

Askerde okuma yazma öğrenen Ağrılı Ali dede, 60 yıldır şiir yazıp günlük tutuyor
Siirtli öğrenci kampanyayla topladığı kitapları babasının ilk görev yaptığı okula ulaştırdı

Siirtli öğrenci kampanyayla topladığı kitapları babasının ilk görev yaptığı okula ulaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet