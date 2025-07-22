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Yaşam

Süphan Dağı'nın yüksek kesimlerinde rengarenk çiçekler açtı

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın yüksek rakımları rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Abdullah Söylemez  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Süphan Dağı'nın yüksek kesimlerinde rengarenk çiçekler açtı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı, Bitlis ve Muş il sınırlarında yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı, bünyesindeki doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

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Yaz aylarında tırmanış faaliyetlerinin yoğunlaştığı Süphan Dağı'nın yaklaşık 3 bin 800 metrelerinde rengarenk çiçekler açmaya başladı.

Sarı, mavi, pembe, turuncu, yeşil ve kırmızı gibi rengarenk açan ve rakım yükseldikçe çeşitliliği artan çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

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