Süphan Dağı'nın yüksek kesimlerinde rengarenk çiçekler açtı
Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın yüksek rakımları rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.
Ağrı
Ağrı, Bitlis ve Muş il sınırlarında yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı, bünyesindeki doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
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Yaz aylarında tırmanış faaliyetlerinin yoğunlaştığı Süphan Dağı'nın yaklaşık 3 bin 800 metrelerinde rengarenk çiçekler açmaya başladı.
Sarı, mavi, pembe, turuncu, yeşil ve kırmızı gibi rengarenk açan ve rakım yükseldikçe çeşitliliği artan çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik kattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.