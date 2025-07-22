"Aroya" kruvaziyeri 2 bin 241 yolcusuyla Marmaris'e geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 241 yolcu getirdi.
Muğla
Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Bodrum'dan gelen gemide, 2 bin 241 yolcu ile 1418 personelin bulunduğu belirtildi.
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Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Antalya'nın Kaş ilçesi olacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.