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Yaşam

"Aroya" kruvaziyeri 2 bin 241 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 241 yolcu getirdi.

Sabri Kesen  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
"Aroya" kruvaziyeri 2 bin 241 yolcusuyla Marmaris'e geldi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Bodrum'dan gelen gemide, 2 bin 241 yolcu ile 1418 personelin bulunduğu belirtildi.

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Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Antalya'nın Kaş ilçesi olacağı öğrenildi.

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