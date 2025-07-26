Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,759.60
BTC/USDT
117,994.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Eymir Gölü yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
logo
Yaşam

4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesinde yer alan volkanik krater göller, dağcıları cezbediyor.

Abdullah Söylemez  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı, Bitlis ve Muş sınırında bulunan Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı olan Süphan, yılın 4 mevsimi dağcılar ve doğa tutkunlarının tırmanış rotasında yer alıyor.

Bölgede zirve yapabilmek için saatlerce zorlu tırmanış yapan dağcılar, yüksek sıcaklık nedeniyle gece başladıkları yürüyüşlerini, kar örtüsü üzerinde soğuk havada tamamlıyor.

Zirvede yer alan volkanik krater gölleri de doğal güzelliğiyle dağcıları cezbediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

 Zirveye tırmanan AA ekibi saklı güzelliği kayıt altına aldı

Dağcıların zirve tırmanışına eşlik eden Anadolu Ajansı (AA) ekibi de bölgede yer alan iki volkanik krater gölü dronla kayıt altına aldı.

Sakarya Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Yusuf Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinde dağ tırmanışı turları düzenlediklerini söyledi.

Son yıllarda Ağrı, Van ve Hakkari bölgesindeki dağlara daha çok geldiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Sakarya ve İstanbul'dan 20 arkadaşımızla Nemrut, Süphan ve Ağrı Dağı'na zirve yapmaya geldik. Ekibimiz heyecanlı ve çoğu ilk defa bu dağa çıkacak. Süphan'dan sonra inşallah Ağrı Dağı'na çıkacağız. Ağrı Dağı'na çıkmak güzel bir his, ekip çıkarmak daha güzel bir his. Zirvede arkadaşların mutluluk gözyaşlarına ortak olmak çok güzel bir duygu."

"Süphan Dağı'nı izlemek keyifli oluyor"

Dağcılardan Yeşim Öztürk ise Süphan Dağı'na tırmanışın zor olduğu kadar keyifli olduğunu anlattı.

İlk defa Süphan Dağı'na tırmanmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Öztürk, "Bursa'dan geldim orası çok sıcaktı. Zaten nemden durulmuyor ama burası çok güzel. Burada biraz üşüdük. Süphan Dağı'nı izlemek keyifli oluyor. İlk kez geliyorum zirvede karı da gördük." dedi.

Kocaeli'den gelen Besna Akın da zorlu bir tırmanış yaptıklarından bahsederek, "Süphan Dağı'nın manzarası inanılmaz güzel. Çıkarken süründürüyor. 'Bir daha gelmesem mi' diye düşündürüyor ama bağımlılık da yapıyor. Bu benim ikinci gelişim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yorucu olması bile efsane. Zirvede heyecandan ağlamama çok az kaldı." diye konuştu.

Alman turist Uwe Kastner, Almanya'dan karavanla gezerek Türkiye'ye geldiklerini, ülkenin tarihi ve doğal güzellikleri çok beğendiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma sanayisinin vitrini IDEF 2025'in kapıları halka açıldı
İstanbul'da su tüketimi rekor seviyelere ulaştı
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyerek ayrılan kişinin cezasını onadı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor

4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor

Süphan Dağı'nın yüksek kesimlerinde rengarenk çiçekler açtı

AYT sayısal alanda tam puan alan Ağrılı Onur, başarısını düzenli çalışmaya borçlu

Süphan Dağı'na çiçekler arasında başlayan tırmanış karlı zirvede tamamlanıyor

Süphan Dağı'na çiçekler arasında başlayan tırmanış karlı zirvede tamamlanıyor
Ağrı'da dağlık bölgelerdeki araziler asırlık tırpanlarla imece usulü biçiliyor

Ağrı'da dağlık bölgelerdeki araziler asırlık tırpanlarla imece usulü biçiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet