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Yaşam

Ağrı Dağı'nda yiyecek arayan tilkiler fotokapanlara yansıdı

Iğdır'da yiyecek arayan tilkiler, fotokapanlarca görüntülendi.

Hüseyin Yıldız  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Ağrı Dağı'nda yiyecek arayan tilkiler fotokapanlara yansıdı

Iğdır

KuzeyDoğa Derneğince yaban hayvanlarının hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla kentteki bazı noktalara video kaydı da alan fotokapanlar yerleştirildi.

Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal alanlara yerleştirilen fotokapana, yiyecek arayan tilkilerin görüntüsü yansıdı.

Genellikle kemirgenleri avlaması ve bu nedenle tarıma katkısıyla bilinen tilkiler, otların arasında yiyecek ararken görüntülendi.

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