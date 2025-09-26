Dolar
41.57
Euro
48.58
Altın
3,752.51
ETH/USDT
3,930.00
BTC/USDT
109,560.00
BIST 100
11,266.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da Eğitim Bayramı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Hakkari'de koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Hakkari'de koruma altındaki dağ keçileri, kentin girişine yakın noktada dronla görüntülendi.

Sayim Harmancı  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Hakkari'de koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Hakkari

Dağlık coğrafyasıyla yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan kentte, son zamanlarda koruma faaliyetleriyle yaban keçilerinin popülasyonu arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hakkari'nin birçok noktasında sürüler halinde dolaşan yaban keçileri, kentin girişindeki Sere Solan mevkisindeki yamaçta görüldü.

Dronla kaydedilen yaban keçileri, bir süre otladıktan sonra gözden kayboldu.

Dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlardan Cemil Özek, AA muhabirine, keçileri ilk kez şehre bu kadar yakın bir noktada gördüğünü söyledi.

Kimsenin bu hayvanlara zarar vermemesi gerektiğini belirten Özek, "Bunlar bizimle yaşamaya başladılar. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Kışın yem, yazın su vermeliyiz. Artık yollara kadar iniyorlar. Dün de burada yolun kenarında su içiyorlardı. Bu hayvanlara zarar vereni görürsem şikayet ederim. Keçileri daha önce uzak yerlerde dürbünle görebiliyorduk. Şu an gözümüzün önünde sürüleri var. Buna sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Trump'la samimi, yapıcı ve verimli atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik
Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda 12 günlük su kaldı
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı

Benzer haberler

Hakkari'de koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Hakkari'de koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Alman kuş bilimci Iğdır'ın kuş çeşitliliğine halkalamayla katkı sağlıyor

İran sınırındaki beldede açılan kütüphane 15 bin kitapla öğrencilere hizmet veriyor

Köpeklerden kaçan su samuru otomobilin kaputuna sığındı

Köpeklerden kaçan su samuru otomobilin kaputuna sığındı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı yeni sezona iddialı hazırlanıyor
Iğdır'da 2 bin 200 rakımlı sulak alanda 35 kuş türü tespit edildi

Iğdır'da 2 bin 200 rakımlı sulak alanda 35 kuş türü tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet