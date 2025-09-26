Hakkari'de koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi
Hakkari'de koruma altındaki dağ keçileri, kentin girişine yakın noktada dronla görüntülendi.
Hakkari
Dağlık coğrafyasıyla yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan kentte, son zamanlarda koruma faaliyetleriyle yaban keçilerinin popülasyonu arttı.
Hakkari'nin birçok noktasında sürüler halinde dolaşan yaban keçileri, kentin girişindeki Sere Solan mevkisindeki yamaçta görüldü.
Dronla kaydedilen yaban keçileri, bir süre otladıktan sonra gözden kayboldu.
Dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlardan Cemil Özek, AA muhabirine, keçileri ilk kez şehre bu kadar yakın bir noktada gördüğünü söyledi.
Kimsenin bu hayvanlara zarar vermemesi gerektiğini belirten Özek, "Bunlar bizimle yaşamaya başladılar. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Kışın yem, yazın su vermeliyiz. Artık yollara kadar iniyorlar. Dün de burada yolun kenarında su içiyorlardı. Bu hayvanlara zarar vereni görürsem şikayet ederim. Keçileri daha önce uzak yerlerde dürbünle görebiliyorduk. Şu an gözümüzün önünde sürüleri var. Buna sahip çıkmalıyız." diye konuştu.
