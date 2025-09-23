Dolar
Gündem

Köpeklerden kaçan su samuru otomobilin kaputuna sığındı

Van'ın Erciş ilçesinde köpeklerden kaçan su samuru, park halindeki otomobilin kaputuna sığındı.

Necmettin Karaca  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Köpeklerden kaçan su samuru otomobilin kaputuna sığındı Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Erciş Belediyesi sınırlarındaki Sahilkent Mahallesi'nde gece sahipsiz köpeklerden kaçan su samuru, park halindeki bir otomobilin altına gizlendi.

Sabah otomobilini çalıştıran sürücü Deniz Çakır, hayvanın arabanın kaputuna girdiğini fark etti.

Su samurunu çıkartmakta zorlanan Çakır, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erciş Şubesi ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Mahalleye gelen ekipler, otomobilden çıkarak bir evin bodrumuna giren su samurunu yakaladı.

Bitkin olduğu gözlemlenen hayvan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Hayvan, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Deniz Çakır, su samurunun köpeklerden kaçarak önce otomobilin altına kaçtığını daha sonra da kaputa girdiğini söyledi.

İlk kez su samuruyla karşılaştıklarını belirten Çakır, "Gerçekten hayretler içerisindeyiz. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Erciş'te çok rastlanmayan bir hayvan. Daha çok suyun olduğu alanlarda yaşıyor." dedi.

