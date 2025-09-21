Dolar
Sağlık

Van'ı "sağlık üssü" haline getirecek şehir hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor

Van'ın Edremit ilçesinde şehir hastanesi kurulması amacıyla bünyesinde 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunan 800 yataklı yeni hastane binasının inşaat çalışmaları sürüyor.

Emre Ilıkan  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Van'ı "sağlık üssü" haline getirecek şehir hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Van

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanındaki 240 bin metrekare alanda 800 yataklı yeni hastane binası projelendirildi.

Bünyesinde 210 ek poliklinik, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane yer alan binanın kazı çalışmaları 70 iş makinesi ve 250 personelle yapılıyor.

3 yıl içinde tamamlanması planlanan binanın, 1500 yataklı olan mevcut hastane binasıyla birleştirilip şehir hastanesi statüsüne kavuşturulması planlanıyor.

Toplam 410 bin metrekare kapalı alan ve 2 bin 300 yatak kapasitesine sahip şehir hastanesinde, kentin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da sağlık hizmeti verilmesi ve Van'ın "sağlık üssü" haline getirilmesi hedefleniyor.

Şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Türkmenoğlu, AA muhabirine, Van'da birçok sağlık yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Van'ın yanı sıra çevre illerden de gelen binlerce kişiye daha iyi şartlarda sağlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde son üç yılda sağlık yatırımları alanında devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımızdır. İlimizin neredeyse her noktasında kurumlarımızın şantiyesi görülüyor. Valimiz, İl Başkanımız ve bizler bu yatırımları halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünü büyük bir şehir hastanesine dönüştürüyoruz. 800 yataklı yeni hastane binamızda 210 ek poliklinik, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane yer alacak. Devasa bir proje. İnşaat çalışmaları son hız devam ediyor. Geçen ay temelini atmıştık. Şu an yoğun bir kazı çalışması yapılıyor. Yeni hastaneyle bölgenin sağlık üssü haline gelecek ilimizi, yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz."

