logo
Yaşam

Kuşların Ağrı Dağı eteğindeki yuvası Karasu bataklığa dönüşme tehlikesi altında

Iğdır'da 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan, küresel ısınmanın etkisiyle suyun gelişinde ve akışında düzensizlikler yaşanan sulak alanda, aşırı yosun ve bitki oluşumuna yol açan kirlilik gözleniyor.

Hüseyin Yıldız  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Kuşların Ağrı Dağı eteğindeki yuvası Karasu bataklığa dönüşme tehlikesi altında Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Karasu Sulak Alanı, küresel ısınmanın etkisiyle bataklığa dönüşme tehlikesi altında bulunuyor.

Karasu Sulak Alanı, 5 bin 137 metreyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullarla besleniyor.

Küresel ısınmanın etkisiyle buzulların küçülmesi ve suyun gelişi ile akışında yaşanan düzensizlikler nedeniyle 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Karasu'da, önemli miktarda ötrofikasyon (suda aşırı yosun ve bitki oluşumuna yol açan kirlenme durumu) oluştu.

Suyun adeta yüzeyini kaplayan tabaka, su altında da gözle görülür biçimde kirliliğe neden oluyor. Uzmanlara göre bu durum, sulak alanın bataklığa dönüşme tehlikesi altında olduğunu gösteriyor.

"Müdahale edilmezse orası bir süre sonra bataklık haline gelecek"

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, AA muhabirine, Karasu'da gözlenen ötrofikasyonun nedeninin, su akış rejimindeki değişim olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı buzulundan gelen su miktarının azalmasının yosunlaşmaya neden olduğunu ifade eden Altıkat, şöyle konuştu:

"Suyun içerisine güneş ışığının ve oksijenin girişinin engellenmesiyle ötrofikasyonun çok uzun süre müdahale edilmeden devam etmesi durumunda, orası bir süre sonra bataklık haline gelecek. Çünkü bu bir zincir reaksiyon başlatacak. Yani ötrofike olmuş alanda, üstte yerleşen mavi yeşil alglerin, alta oksijeni almaması neticesinde alttaki canlı hayat sona erecek. Çürüyen organizmalar besin salacak. Salınan besin alglerin oluşmasına neden olacak. Bu alttan bir süre sonra o alanın tamamen bataklığa dönüşmesiyle sonuçlanacak bir zincir reaksiyonu başlatacak."

"Bu alanın özel olarak incelenmesi gerekiyor"

Iğdır'daki sulak alanların önemine değinen Altıkat, şunları kaydetti:

"Karasu'nun da çok özel bir durumu var. Özellikle Iğdır'daki tüm sulak alanların özel durumları var. Burası pek çok kuşa göç yolunda ev sahipliği yapıyor. Pek çok endemik tür bu alanda bulunuyor. Dolayısıyla buradaki doğal alanda meydana gelen bu tür durumların özel olarak mercek altına alınıp incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir alan gibi gözlem yapılmamalı. Burası özel, burası çok değerli."

Altıkat, alanın temizlenerek ötrofikasyonun ilerlemesinin durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Burayı temizlemek için önce dip çamurunun, sonra yüzeydeki yosunların peyderpey temizlenmesi gerekiyor ki zincir reaksiyon başlayıp da orayı bataklığa kadar sürüklemesin." değerlendirmesinde bulundu.

