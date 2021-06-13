Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yurdun 5 bölgesindeki bazı kesimlerde yarın sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 13.06.2021
Yurdun 5 bölgesindeki bazı kesimlerde yarın sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çorum çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında araba hediye edilecek
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 336 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Günlük 1 milyon doz Kovid-19 aşılamasıyla sonbaharda 'eski normale' dönülebilir
Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde

Benzer haberler

Yurdun 5 bölgesindeki bazı kesimlerde yarın sağanak bekleniyor

Yurdun 5 bölgesindeki bazı kesimlerde yarın sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için sağanak uyarısı

Konya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Avrupa Konseyi AİHM kararlarını uygulamayan Yunanistan’ı bir kez daha uyardı

Avrupa Konseyi AİHM kararlarını uygulamayan Yunanistan’ı bir kez daha uyardı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor