Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı

Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

