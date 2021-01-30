Van'da kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı
Van'ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşen 61 yaşındaki İsa Metin, yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van
Van'ın Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımlı Anaköy Mahallesi'ne bağlı Çığır mezrasında yüksekten düşerek yaralanan 61 yaşındaki İsa Metin'in yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması yüzünden Van'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.
Mezraya ulaşan sağlık ekipleri, ilk tedavisini yaptıkları Metin'i helikoptere alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.