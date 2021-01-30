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Van'da kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşen 61 yaşındaki İsa Metin, yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Necat Hazar   | 30.01.2021
Van'da kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı

Van

Van'ın Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımlı Anaköy Mahallesi'ne bağlı Çığır mezrasında yüksekten düşerek yaralanan 61 yaşındaki İsa Metin'in yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

                    

Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması yüzünden Van'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.

Mezraya ulaşan sağlık ekipleri, ilk tedavisini yaptıkları Metin'i helikoptere alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

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