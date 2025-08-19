Her akşam polis lokalinin bahçesine gelen tilki, çalışanlar tarafından besleniyor
Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor.
Van
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sahilkent Mahallesi'ndeki polis lokalinin personeli, her gün lokalin bahçesine gelen tilkiye yiyecek veriyor.
Bazı akşamlar lokaldeki kedilerle yiyecek için kavga eden tilki, yavrularına da yiyecek götürüyor.
