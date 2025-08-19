Dolar
40.89
Euro
47.72
Altın
3,318.28
ETH/USDT
4,160.80
BTC/USDT
113,729.00
BIST 100
10,962.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Her akşam polis lokalinin bahçesine gelen tilki, çalışanlar tarafından besleniyor

Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor.

Necmettin Karaca  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Her akşam polis lokalinin bahçesine gelen tilki, çalışanlar tarafından besleniyor Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sahilkent Mahallesi'ndeki polis lokalinin personeli, her gün lokalin bahçesine gelen tilkiye yiyecek veriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı akşamlar lokaldeki kedilerle yiyecek için kavga eden tilki, yavrularına da yiyecek götürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığından Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımlarına ilişkin paylaşım
DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Her akşam polis lokalinin bahçesine gelen tilki, çalışanlar tarafından besleniyor

Her akşam polis lokalinin bahçesine gelen tilki, çalışanlar tarafından besleniyor

Doğaseverler Alandeşt Yaylası'ndaki mendereslerin arasında kamp keyfi yaşıyor

İmaj Altyapı Vanspor'da hedef 2 hafta 6 puana ulaşmak

"Van'ın Müslüm Baba'sı" görenleri şaşırtıyor

"Van'ın Müslüm Baba'sı" görenleri şaşırtıyor
Van'da astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için Alandeşt Yaylası'nda buluştu

Van'da astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için Alandeşt Yaylası'nda buluştu
Van'da yapımına başlanan göletler tarım arazilerine "can suyu" olacak

Van'da yapımına başlanan göletler tarım arazilerine "can suyu" olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet