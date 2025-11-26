Kars'ta yaban hayvanları beslenmek için yerleşim yerlerine iniyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumaya başlamasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları şehir merkezine iniyor.
Kars
Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış'ta aç kalan kızıl tilkiler, bozayılar yerleşim alanlarında görülmeye başladı.
Sarıçam ormanlarına yakın Tepe Mahallesi'ndeki kamelyanın önüne her akşam gelen kızıl tilkiler, mahalle sakinleri tarafından besleniyor. Havaların soğumasıyla akşamları sıkça gelen kızıl tilkiler, kamelyanın içine girerek bisküviyi ya da ekmeği ağzına alıp dışarı çıkıyor.
İnsanlardan kaçmayan tilki, karnını doyurduktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
Diğer yandan İstiklal Mahallesi'nde bir bozayı ve iki yavrusu, bir süre dolaştıktan sonra ana yolu geçerek ormanlık alana gitti.
Mahalle sakinlerinden Zeki Gök AA muhabirine, tilkilerin kamelyaya alıştıklarını belirterek, "Tilkileri kamelyanın içine kadar alıştırdık. Yavruyken zaten buraya geliyorlardı. Büyüdüler bizi terk etmiyorlar, vefalı hayvanlar." dedi.