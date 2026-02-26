Dolar
Gündem

İstanbul'un en kalabalık mahallesi Beylikdüzü'nde

Beylikdüzü'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 164 kişiye ulaşan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin de ikinci kalabalık mahallesi unvanını korudu.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
İstanbul'un en kalabalık mahallesi Beylikdüzü'nde Fotoğraf: Hüseyin Çakmak/AA

İstanbul

Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemine göre, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, ikinci kalabalık mahallesi 111 bin 164 kişinin yaşadığı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci.

Toplam 10 mahallesiyle 422 bin 988 kişilik nüfusa sahip Beylikdüzü'nde, yaklaşık 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşıyor.

Yüksek binaların ve sitelerin yoğunlukla bulunduğu mahalle, Büyükçekmece ilçe sınırında bulunuyor.

Otopark sorununun diğer mahallelere oranla düşük olması ve ulaşımın kolaylığı, mahallenin tercih edilmesinde öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Adnan Kahveci Mahallesi, nüfusuyla 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt'u, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan'ı geride bıraktı.

Mahallenin nüfusu, Anadolu'daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerini de aştı.

Yüksek katlı site düzeni

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Arzum Albayrak, AA muhabirine, Adnan Kahveci'nin 111 bin 164 olarak açıklanan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin ikinci kalabalık mahallesi olma özelliğini bu yıl da koruduğunu söyledi.

Mahallenin sitelerden oluşmasından dolayı kalabalığın sokaklara yansımadığını belirten Albayrak, "Çünkü herkesin otoparkı var. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. Dolayısıyla bu kalabalığı orantılı bir şekilde mahallede gözlemleyebiliriz. Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık." dedi.

Albayrak, "Büyüklüğümüzü sayılarla değil, mahalledeki dayanışmayla ölçmek istiyoruz. Çünkü mahallemizdeki komşularımız birbirine çok bağlı." ifadelerini kullandı.

Bir kadın olarak görevini yaparken bazı zorluklarla karşılaşabildiğini dile getiren Albayrak, "Biz bu zorlukları avantaja çeviriyoruz. Çünkü bir kadının iletişim gücü, detaycılığı, komşularımızda tabii ki daha başka etkiler oluşturuyor. Çok emek veriyoruz, karşılığını da alıyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı mesajı
MSB: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek
İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı
Kız çocuklarının telefonunu ele geçirip sahte ihbarda bulunan 5 çocuğa 45 yıla kadar hapis istendi
