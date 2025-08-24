Dolar
Gündem

Ahlat'taki Malazgirt Zaferi kutlamaları yoğun katılımla devam ediyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, yoğun katılımla devam ediyor.

Mesut Varol  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Ahlat'taki Malazgirt Zaferi kutlamaları yoğun katılımla devam ediyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Bitlis

Çarho bölgesinde içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelenler, şanlı zaferin coşkusunu yaşıyor.

Etkinliklerin üçüncü gününde Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış Han Otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadırı dolaşan katılımcılar, cirit, güreş ve atlı okçuluk gösterilerini izledi.

Davul zurna eşliğinde halay çeken ziyaretçiler, stantları gezerek kadınların yaptığı ürünleri inceledi. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda geleneksel oyunlar oynadı, ata bindi.

Mehter takımının gösteri yaptığı alanda polis ve jandarma atlı birlikleri devriye gezdi, polis ekipleri katılımcılara motosikletle tur attırdı.

Çocuklara trafik eğitiminin verildiği ve konser etkinliklerinin yapıldığı alanda İçişleri Bakanlığı, Türk mühendislerce geliştirilen yerli silahlar ile teçhizatın tanıtıldığı stantlar açtı.

"Bu yıl daha yoğun bir katılım var"

Kurulan çadırları ziyaret eden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AA muhabirine, etkinliklere yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Alanda birçok gösterinin yapıldığını, farklı illerden gelen kurumların çadırlarda kültürlerini tanıttıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl daha yoğun bir katılım var. Ahlat şenlikleri, bin yıllık kardeşliğimizin adeta simgesi. Burası, ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, her yerden gelen vatandaşlarımızın kaynaştığı, kültürel alışveriş içinde bulunduğu çok güzel bir etkinlik alanı. İç cephemizin tahkim edilmesi açısından bu güzel kardeşlik ve huzur ortamı çok önemli. Çok şükür, bu sene vatandaşımızdan daha da fazla teveccüh görüyoruz. Malazgirt ruhu, burada kendisini sonuna kadar gösteriyor. Millet olarak Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kenetlendikçe inşallah ülkemiz çok daha ileriye gidecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na girdik. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah hem 86 milyon vatandaşımız hem de bütün mazlum milletler, çok daha güçlü, çok daha dinamik Türkiye'yi bulacaklardır."

