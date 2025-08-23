Dolar
logo
Gündem

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Mesut Varol, Serdar Adıyaman  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Çarho bölgesindeki içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelenler ilgi gösteriyor.

Kutlamaların ikinci gününde Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadırı dolaşan katılımcılar, güreş müsabakalarını, halk oyunları ile motosikletli jandarma ve polis ekiplerinin parkur gösterilerini izledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk ve Filistin bayraklarının asıldığı alanda yerli imkanlarla geliştirilen silahların sergilendiği stantları gezen katılımcılar, kadınların yaptığı ürünleri inceledi.

Birçok ilin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı alanda çocuklar da geleneksel oyunlarla eğlendi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AA muhabirine, Sultan Muhammed Alparslan ve askerlerinin 954 yıl önce kazandığı zaferle Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını söyledi.

Malazgirt Zaferi'ni her yıl coşkuyla kutladıklarını belirten Gülmez, şunları kaydetti:

"Her yıl buradan bu şanlı zaferi kutlayarak dünyaya mesaj veriyoruz. Anadolu irfanı buradan yayıldı. Dünyanın çeşitli yerlerinden ve ülkemizin 81 ilinden buraya gelenler, bu coşkuyu yaşıyorlar. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı ile herkesin onur duyması gereken bir zafer olduğu için bu coşkunun yaşanması olağan. Biz de bu coşkunun en iyi şekilde ve iyi seviyede yaşanabilmesi için hazırlıklar yaptık. Buraya insanlar, kendi kültürlerini yansıtıyor. Çok güzel oluyor. Muhteşem bir kalabalık var. Gelemeyen varsa bir an önce gelip bu coşkuya ortak olsun."

