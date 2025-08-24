Dolar
Kültür, Yaşam

Temsili savaş kıyafetiyle şehirleri dolaşan "71'lik delikanlı", Ahlat'ta gençlerin ilgi odağı oldu

Özel yaptırdığı savaş kıyafetini giyerek şehir şehir dolaşan 71 yaşındaki Hasan Keskin, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katıldı.

Yılmaz Kazandioğlu  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Temsili savaş kıyafetiyle şehirleri dolaşan "71'lik delikanlı", Ahlat'ta gençlerin ilgi odağı oldu Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Bitlis

Denizli'nin Tavas ilçesinden Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin, temsili savaş kıyafetiyle katıldığı Malazgirt Zaferi etkinliklerinde katılımcılardan ilgi gördü.

Vatani görevini 1974'te Muş'un Malazgirt ilçesinde yapan Keskin, o dönemden beri Sultan Alparslan'a duyduğu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya devam etti.

Özel yaptırdığı savaş kıyafetini giyerek şehirleri dolaşan Keskin, Ahlat ilçesinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Zırhlı savaş kostümüyle kutlamaların yapıldığı alanda ilgi odağı haline gelen Keskin, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

"Çocuklara, gençlere Osmanlı, Selçuklu ruhunu anlatıyorum"

Keskin, AA muhabirine, ülkenin her ilinden insanların şanlı zaferin kutlandığı etkinliklere katıldığını söyledi.

Türkiye'nin tüm şehirlerine gitmeye çalıştığını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Gittiğim yerlerde Osmanlı'yı, Selçuklu'yu anlatmaya çalışıyorum. İnsanları yanıma çağırıyorum tarihi ve şanlı destanı bildiğim kadarıyla onlara anlatıyorum, sorularını cevaplıyorum. İnsanlar bana çok ilgi gösteriyor. Gittiğim yerlerde herkes benimle fotoğraf çektiriyor. Kimseden destek almadan bu işi yapıyorum. Denizli'de 4 dairem vardı Mehmetçik Vakfına bağışladım. Çocuklara, gençlere Osmanlı, Selçuklu ruhunu aktarıyorum. Üç kıtada hüküm süren cihan imparatorluğunu anlatıyorum. Birlik olmamız gerekiyor. Birlik olursak güçlü oluruz."

Keskin ile fotoğraf çektiren Muhsin Ünal da "Hasan Bey harekete geçerek insanlara Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Türk tarihini anlatıyor. Allah harekete geçene yardım ediyor. Hasan Bey'den Allah razı olsun, güzel bir farkındalık oluşturuyor. Çok hayırlı bir iş yapıyor. Farkındalık çok önemli." diye konuştu.

