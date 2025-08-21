Dolar
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Nevzat Umut Uzel, Orhan Sağlam  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel / AA

Van

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Fevzi Yağmur, oğlundan uzun yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Yağmur, "Oğlum, bizi görüyorsan ne olursun devlete teslim ol. Dağ başında size hayır yok. Gece gündüz sizin peşindeyiz. Seni bu yaşına getiren anne ve babana karşı utanmıyor musun? Devlete teslim ol oğlum. Devlet bize sahip çıkıyor, her zaman bizim yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Abdullah Arslan ise kardeşinden 4 yıldır haber alamadığını ifade ederek, "Kardeşimi kandırıp götürdüler. Kardeşime çağrıda bulunuyorum, güzel ülkemize teslim ol, seni bekliyoruz. Kardeşim inşaat mühendisliği bölümünü okuyordu. Kandırdılar, götürdüler. Kardeşim, annemiz çok hasta, ne olur geri dön." diye konuştu.

