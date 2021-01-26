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Türkiye

Türkiye'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de bugün rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 26.01.2021
Türkiye'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı bölgelerinde rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de bugün rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Yarın ise Marmara'da kuzey, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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