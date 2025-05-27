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Dünya

ABD'nin Texas eyaletinde fırtına nedeniyle 160 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kenti ve civarında şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu 160 binin üzerinde kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
ABD'nin Texas eyaletinde fırtına nedeniyle 160 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı Fotoğraf: Samuel Corum/AA

New York

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Texas'ın Houston şehrinde sabahın erken saatlerinden itibaren, sağanak, dolu ve sert rüzgarlar etkili oldu.

Houston'un en büyük elektrik dağıtım şirketi CenterPoint Energy'nin kesinti takip sistemine göre, fırtınadan sonra şehirde en az 160 bin kişi saatlerce elektriksiz kaldı.

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Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar evlere zarar verdi.

Şiddetli rüzgarların ilerleyen saatlerde ülkenin güney doğusundaki Louisiana ve Mississippi eyaletlerine doğru ilerlemeye devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca bugün öğleden sonra, Mississippi'nin orta kesimleri için ani sel uyarısı yayımlanmıştı.

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