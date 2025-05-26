Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu
Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı.
Bilecik
Öğle saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstiklal Mahallesi'nde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" nedeniyle kurulan çadırlar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
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Çadır altında kalarak hafif yaralanan görevli, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Beşiktaş Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde ise devrilen ağaç, park halindeki araca zarar verdi.
Aynı mahallede 500 Evler Sitesi Marmara Caddesi'nde de ağaç devrilirken, bir apartmanın çatısından parçalar uçtu.
İtfaiye ekipleri ağaçları keserek yolu ulaşıma açtı. Kentte fırtına sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.