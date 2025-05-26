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Bakan Göktaş: Etik eğiticileri yetiştireceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kamu personelinde etik farkındalığını artırmak için ortak eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürüteceğiz. Etik eğiticileri yetiştireceğiz." dedi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Bakan Göktaş: Etik eğiticileri yetiştireceğiz Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan - AA

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile etik kültürünü güçlendirecek önemli bir işbirliğine imza atılacağını söyledi.

Kamu hizmetinde başarıyı ve sürdürülebilirliği belirleyen en önemli faktörün vatandaşın devlete duyduğu güven olduğunu belirten Göktaş, kamuda etik kültürünü güçlendirmenin, devletin bekası ve milletin huzuru için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

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Bakanlık olarak toplumun her kesimine hizmet götürdüklerini vurgulayan Göktaş, vatandaşın hayatına temas eden bir görevi yürütürken güvenin en büyük sermaye olduğunu, bu nedenle Bakanlık çalışanlarının sadece mesleki yeterlilikleriyle değil aynı zamanda yüksek ahlaki nitelikleri ve etik ilkelere bağlı duruşlarıyla da öne çıktığını ifade etti.

"Etik eğiticileri yetiştireceğiz"

Etik değerlerin kağıt üzerinde kalmayıp hayat bulması için en etkili yöntemin eğitim olduğuna işaret eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Birazdan imzalarını atacağımız işbirliği protokolüyle, kamu personelinde etik farkındalığını artırmak amacıyla ortak eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürüteceğiz. Etik eğiticileri yetiştireceğiz. Aday memurlara etik eğitimi verecek ve sınavlara etik konuları dahil edeceğiz. Etik değerleri kurumsal yapımıza daha güçlü bir şekilde entegre edeceğiz. Hedefimiz, güçlü bir kurum kültürü oluşturarak, etik değerlerin sürdürülebilir biçimde yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Bu anlamda Kamu Görevlileri Etik Kurulumuzun bilgi birikimi ve tecrübesi bizlere ışık tutacak."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, vicdanın, hikmetin ve yüksek ahlaki değerlerin bayraktarlığını üstlenen bir medeniyetin yürüyüşü olduğunu belirterek, bugün burada atılan imzaların, bu yürüyüşün taşlarını döşeyen adımlar olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın, kamu görevini sadece meslek değil milletin duasına mazhar olma fırsatı olarak gören bir gönül siyasetinin mimarı olduğunu aktaran Göktaş, bugün hayata geçirilen işbirliğinin, bu anlayışın bir tezahürü olduğuna işaret etti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör'ün konuşması

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör de kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken, halka hizmet bilinci ve adaletle hareket etmek, dürüst, tarafsız, saygılı davranmak ve kamu yararını gözetmek gibi etik ilkelere uygun davranmasının, her şeyden önce kamu düzeninin korunması, devlet-halk bütünleşmesi ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Kamu görevlilerinin etik ilkeler konusunda bilinçlenmesinin yönetim kalitesini yükselteceğine işaret eden Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile imzalayacağımız işbirliği protokolü ile bakanlık personelinin etik ilkelere bağlılığının güçlendirilmesi amacıyla etik eğitim çalışmalarını başlatacağımız için çok mutluyuz. Kurulumuzca yürütülen çalışmalarla ülkemizde kamu hizmetinin kalitesini yükseltmek ve toplumumuza en iyi şekilde kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlamak, kamu yönetimine duyulan güveni ve içten bağlılığı artırmak temel amacımızdır."

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