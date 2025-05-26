İstanbul'da karayolu çalışanının üzerine bıçakla yürüyen sürücü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir sürücünün araçtan inerek karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüyen şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda dün sosyal medyada, İstanbul'da, bir sürücünün araçtan inerek, karayolları çalışanının üstüne bıçakla yürüdüğü ve karayolları çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiğine ilişkin görüntülerin yer aldığını belirtti.
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Yapılan çalışma sonucu şüpheli 49 yaşındaki H.A'nın yakalandığını duyuran Yerlikaya, zanlıya "huzuru bozacak şekilde araç kullanmak" ve "kırmızı ışık ihlali" nedenleriyle idari para cezası uygulandığını kaydetti.
GEREĞİ YAPILDI— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 26, 2025
Dün sosyal medyada, İstanbul’da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır.
Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu… pic.twitter.com/ZUzB8lmCJn
Ayrıca, savcılık tarafından şüpheli hakkında "tehdit" suçu kapsamında adli süreç başlatıldığını bildiren Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.