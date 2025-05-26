Denizli'de günlük kiralanan eve gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Denizli
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A'nın üçlü prize gizli kamera yerleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
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Ekiplerce gözaltına alınan işletme sahibi M.F. (48), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı M.F, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Evde yapılan aramada üçlü prize yerleştirilmiş, "casus kamera" olarak adlandırılan gizli kamera düzeneği ele geçirildi.
Öte yandan çok sayıda kişinin uygunsuz görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.