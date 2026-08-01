İspanya, Sebte'deki Fas sınırına 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kurdu

[1/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[2/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[3/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[4/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Fenidek sahilini çevreleyen dalgakıranı aşarak veya yüzerek Sebte'ye geçişleri küçük gruplar halinde devam ediyor.
[5/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[6/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[7/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Fenidek sahilini çevreleyen dalgakıranı aşarak veya yüzerek Sebte'ye geçişleri küçük gruplar halinde devam ediyor.
[8/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Fenidek sahilini çevreleyen dalgakıranı aşarak veya yüzerek Sebte'ye geçişleri küçük gruplar halinde devam ediyor.
[9/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[10/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Gece boyunca Fas güvenlik güçleri ile düzensiz göçmenler arasında yaşanan çatışmada bazı araçlar ateşe verildi.
[11/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Gece boyunca Fas güvenlik güçleri ile düzensiz göçmenler arasında yaşanan çatışmada bazı araçlar ateşe verildi.
[12/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[13/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[14/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Fenidek sahilini çevreleyen dalgakıranı aşarak veya yüzerek Sebte'ye geçişleri küçük gruplar halinde devam ediyor.
[15/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Gece boyunca Fas güvenlik güçleri ile düzensiz göçmenler arasında yaşanan çatışmada bazı araçlar ateşe verildi.
[16/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı.
[17/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Polis, sınırın hemen yanındaki tepelerde toplanan gençleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalışıyor.
[18/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Polis, sınırın hemen yanındaki tepelerde toplanan gençleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalışıyor.
[19/19] İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen çoğunluğu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından Fas'a geri dönmeye başladı. Polis, sınırın hemen yanındaki tepelerde toplanan gençleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalışıyor.