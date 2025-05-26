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Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi

Bilecik'te gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören bir ağacın kafenin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhsin Arslan  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Kentte öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafenin yanındaki 15 metrelik çam ağacı, iş yerinin bahçesine devrildi.

Ağacın devrilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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Devrilme sırasında kafede ve bahçesinde müşteri bulunmadığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin kafede zarara yol açan ağacın parçalarını temizlediği öğrenildi.

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