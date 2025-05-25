Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
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Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.