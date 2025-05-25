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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

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Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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