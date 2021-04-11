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Türkiye'den Endonezya'da meydana gelen deprem için taziye mesajı

Mehmet Şah Yılmaz   | 11.04.2021
Türkiye'den Endonezya'da meydana gelen deprem için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremde en az 8 kişinin hayatını kaybetmesinin, çok sayıda kişinin yaralanmasının ve depremin hasara yol açtığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurmuştu.

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