Dünya

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 2 patlama yaşandı.

Şilan Turp  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi Fotoğraf: Arşiv/AA

Ankara

Antara News'ün haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, yanardağın aynı gün içinde 2 kez patladığını bildirdi.

Yetkililer, yerel saatle 05.01'de meydana gelen patlamanın, yaklaşık 140 saniye sürdüğünü ancak görsel olarak kaydedilemediğini belirtti.

İlk patlamanın ardından yerel saatle 09.28'de 145 saniye süren bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 500 metreye yükseldiğini ve güneybatı yönüne doğru hareket ettiğini aktardı.

Yetkililer, Semeru Yanardağı'nın hala "2. Uyarı" seviyesinde olduğunu belirterek, zirveye 8 kilometre mesafedeki Besuk Kobokan bölgesi boyunca güneydoğu kesiminde tüm faaliyetlerin yasaklandığını ifade etti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

